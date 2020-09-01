Ученые из США обнаружили, что щедрые люди больше привлекают людей. И даже тогда, когда окружение еще не знает о наличии этой хорошей черты.

Исследования специалистов из университетов Индианы и Пенсильвании свидетельствуют, что щедрость больше присуща тем людям, которые привлекательны внешне для других. Работа опубликована в журнале Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

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Участники исследования оценивали физическую привлекательность разных людей из выборки. Кроме фотографий, она содержала данные об особенностях их поведения. Впрочем, респонденты не имели доступа к информации об этих людях.

Впоследствии оказалось, что те люди, чью внешность оценивали как более привлекательную, действительно чаще проявляли склонность к самопожертвованию и щедрости.

Хотя мы не можем полностью объяснить наличие связи между поведением и привлекательностью, она прослеживается во всех трех выборках-исследованиях. Несмотря на то, что все они были собраны в разное время, проводились с участием разных добровольцев и с помощью различных методов,

– сказала одна из авторов исследования Фемида Хенди.

Это исследование дает основание разрушить стереотип, что красивые люди более сосредоточены на себе и эгоистичны.

Наши результаты показывают, что косметические средства и процедуры могут быть не единственным способом повысить привлекательность человека. Не исключено, что щедрость станет новым трендом красоты,

– заметила другая автор работы Сара Конрат.