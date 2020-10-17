Дослідники зі США провели масштабний аналіз та виявили, що люди, які вживають психоактивні речовини важче переносять коронавірус і частіше помирають від нього.

Дане питання дослідили фахівці з американського Національного інституту з питань зловживання наркотиками. Робота опублікована у журналі Molecular Psychiatry.

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Перш ніж прийти до такого висновку, вчені проаналізували 73 мільйони електронних медичних карток американців. Залежність від психоактивних речовин частіше корелювала зі смертю та ускладненнями від коронавірусу.

З бази даних коронавірусну інфекцію виявили у 41% наркозалежних, 9,6% з яких померли. Натомість серед пацієнтів, які не вживали наркотичні пацієнти, смертність становила 6,6%.

Керівниця інституту Нора Волкова підозрює, що така статистика пов'язана з тим, що як і коронавірусна інфекція, так і психоактивні речовини вражають легені й серцево-судинну систему. Тобто виходить, що наркозалежні люди опиняються під подвійним ударом.

У зв'язку з результатами дослідження Волкова закликає лікарів включити наркозалежних в групу ризику коронавірусу.

Зазначимо, що нині до групи ризику відносять:

Людей віком від 65 років;

Людей з хронічною хворобою легенів або астмою;

Людей з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, нирковою недостатністю. захворюваннями печінки, муковісцидозом та іншими хронічними хворобами;

Людей з ВІЛ/СНІД;

Онкохворих;

Пацієнтів, які нещодавно перенесли трансплантацію;

Вагітних;

Окрім цього, у Британії та США звертають увагу на те, що від хвороби частіше помирають темношкірі пацієнти