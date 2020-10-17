Исследователи из США провели масштабный анализ и обнаружили, что люди, которые употребляют психоактивные вещества тяжелее переносят коронавирус и чаще умирают от него.

Данный вопрос исследовали специалисты из американского Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

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Прежде чем прийти к такому выводу, ученые проанализировали 73 миллиона электронных медицинских карт американцев. Зависимость от психоактивных веществ чаще коррелировала со смертью и осложнениями от коронавируса.

Из базы данных коронавирусную инфекцию обнаружили у 41% наркозависимых, 9,6% из которых умерли. Зато среди пациентов, которые не употребляли наркотические вещества, смертность составила 6,6%.

Руководитель института Нора Волкова подозревает, что такая статистика связана с тем, что как и коронавирусная инфекция, так и психоактивные вещества поражают легкие и сердечно-сосудистую систему. То есть получается, что наркозависимые люди оказываются под двойным ударом.

В связи с результатами исследования Волкова призывает врачей включить наркозависимых в группу риска коронавируса.

Отметим, что сейчас к группе риска относят:

Людей в возрасте от 65 лет;

Людей с хронической болезнью легких или астмой;

Людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, почечной недостаточностью. заболеваниями печени, муковисцидозом и другими хроническими болезнями;

Людей с ВИЧ / СПИДом;

Онкобольных;

Пациентов, недавно перенесших трансплантацию;

Беременных.

Кроме этого, в Британии и США обращают внимание на то, что от болезни чаще умирают темнокожие пациенты