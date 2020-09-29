Люди, які отримують серцевий напад під час сексу, вмирають в чотири рази частіше, в порівнянні з пацієнтами, у яких інфаркт стався в будь-який інший час.

Результати дослідження опублікували на конференції Європейського товариства кардіологів.

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В ході дослідження вчені розглянули дані 3028 пацієнтів, які перенесли інфаркт. З них 246 займалися звичайною фізичною активністю під час серцевого нападу, а 17 – займалися сексом. З цих 17 осіб, більшість провели без будь-якої допомоги вдвоє більше часу – приблизно 8,4 хвилини, при тому, що кожна хвилина затримки виклику швидкої допомоги знижує шанси на виживання на 10%.

Небезпека серцевого нападу під час сексу

Згідно з цими даними, всього один з восьми людей, які отримали інфаркт під час сексу має шанси на сприятливий прогноз. Сумна статистика зумовлена ​​тим, що люди, які перенесли серцевий напад під час сексу, чекали на допомогу у два рази довше, ніж ті, у кого траплявся інфаркт при будь-яких інших обставин.

Час має вирішальне значення для тих, у кого стався серцевий напад, і шанси людини без професійної медичної допомоги на виживання знижуються щохвилини. А партнери пацієнтів зволікають з викликом екстреної допомоги через збентеження або шок.

Як зменшити ризик

Лікарі підкреслюють, що людям з підвищеним ризиком серцевого нападу необов'язково відмовлятися від сексу. Їм просто необхідно підходити до цього процесу дещо по-іншому.

Наприклад, прийняти певні запобіжні заходи: уникати надмірної кількості алкоголю перед сексуальною активністю, а також попросити партнера прийняти більш активну роль під час акту – ці заходи реально могли б зменшити ризик серцевого нападу або повторного інфаркту під час сексу. Це особливо актуально для тих, хто вже переніс подібний стан або операцію на серці.