Люди, получившие сердечный приступ во время секса, умирают в четыре раза чаще, по сравнению с пациентами, у которых инфаркт случился в любое другое время.

Результаты исследования опубликовали на конференции Европейского общества кардиологов.

Также на тему: Секс помогает выздороветь после сердечного приступа

В ходе исследования ученые рассмотрели данные 3028 пациентов, перенесших инфаркт. Из них 246 занимались обычной физической активностью во время сердечного приступа, а 17 – занимались сексом. Из этих 17 человек, большинство провели без всякой помощи вдвое больше времени – примерно 8,4 минуты, при том, что каждая минута задержки вызова скорой помощи снижает шансы на выживание на 10%.

Опасность сердечного приступа во время секса

Согласно этим данным, всего один из восьми людей, которые получили инфаркт во время секса имеет шансы на благоприятный прогноз. Печальная статистика обусловлена тем, что люди, которые перенесли сердечный приступ во время секса, ждали помощи в два раза дольше, чем те, у кого случался инфаркт при любых других обстоятельствах.

Время имеет решающее значение для тех, у кого случился сердечный приступ, и шансы человека без профессиональной медицинской помощи на выживание снижаются ежеминутно. А партнеры пациентов медлят с вызовом экстренной помощи из-за смущения или шока.

Как уменьшить риск

Врачи подчеркивают, что людям с повышенным риском сердечного приступа необязательно отказываться от секса. Им просто необходимо подходить к этому процессу несколько по-другому.

Например, принять определенные меры предосторожности: избегать чрезмерного количества алкоголя перед сексуальной активностью, а также попросить партнера принять более активную роль во время акта – эти меры реально могли бы уменьшить риск сердечного приступа или повторного инфаркта во время секса. Это особенно актуально для тех, кто уже перенес подобное состояние или операцию на сердце.