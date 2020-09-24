Команда израильских исследователей из Тель-Авивского университета выяснила, что занятие сексом положительно влияет на людей, переживших сердечный приступ.

В новом исследовании ученые наблюдали за 495 участниками (90% – мужчины) в течение около 20 лет. Они обнаружили, что у людей, интенсивность сексуальной жизни которых не изменилась в течение полугода после инфаркта, риск смерти ниже на 35% по сравнению с показателем тех, кто "сбавил обороты".

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Секс после инфаркта

Сексуальность и сексуальная активность – маркеры здоровья. Возобновив половую жизнь вскоре после сердечного приступа, человек может чувствовать себя здоровым, молодым и энергичным. Это может привести к более здоровому образу жизни в целом,

– рассказали ученые.

Ученые указывают, что, с одной стороны, внезапное физическое напряжение, как при половом акте, может спровоцировать инфаркт. С другой стороны, долгосрочный риск проблем с сердцем снижается, благодаря физической активности.

Согласно данным авторов исследования, причиной проблем с сердцем часто становятся "изолированные" всплески сексуальной активности. У людей, активность которых регулярная, риск ниже.

Секс поможет дольше жить

Когда ученые сравнили выживаемость пациентов, изменили или не изменили интенсивность сексуальной активности, они обнаружили интересный феномен. Оказалось, что люди с постоянной сексуальной активностью жили дольше в основном путем сокращения смертности, которая не связана с болезнями сердца и сосудов. Они также меньше умирали от рака и других хронических болезней.

Безбоязненно заниматься сексом после инфаркта могут люди, которые способны пройти больше полутора километра, свободно ходят по лестнице, способны пробежаться трусцой.