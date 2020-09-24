Команда ізраїльських дослідників з Тель-Авівського університету з'ясувала, що заняття сексом позитивно впливає на людей, які пережили серцевий напад

У новому дослідженні вчені спостерігали за 495 учасниками (90% - чоловіки) протягом близько 20 років. Вони виявили, що у людей, інтенсивність сексуального життя яких не змінилася протягом пів року після інфаркту, ризик смерті нижчий на 35% в порівнянні з показником тих, хто "збавив оберти".

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Секс після інфаркту

Сексуальність і сексуальна активність – маркери здоров'я. Відновивши статеве життя незабаром після серцевого нападу, людина може відчувати себе здоровою, молодою та енергійною. Це може привести до більш здорового способу життя в цілому,

– розповіли науковці.

Вчені вказують, що, з одного боку, раптове фізичне напруження, як при статевому акті, може спровокувати інфаркт. З іншого боку, довгостроковий ризик проблем із серцем знижується, завдяки фізичній активності.

Згідно з даними авторів дослідження, причиною проблем з серцем часто стають "ізольовані" сплески сексуальної активності. У людей, активність яких регулярна, ризик нижчий.

Секс допоможе довше жити

Коли вчені порівняли виживаність пацієнтів, які змінили або не змінили інтенсивність сексуальної активності, вони виявили цікавий феномен. Виявилося, що люди з постійною сексуальною активністю жили довше в основному шляхом скорочення смертності, яка не пов'язана з хворобами серця і судин. Вони також менше помирали від раку та інших хронічних хвороб.

Безбоязно займатися сексом після інфаркту можуть люди, які здатні пройти понад півтора кілометра, вільно ходять по сходах, здатні пробігтися підтюпцем.