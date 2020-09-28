Поняття "норми" в сексі залишається відносним і залежить від місця і часу. Те що вважається допустимим в одній культурі, може бути ненормальним і навіть протизаконним в інший.

Проте вчені виділяють розлад сексуальної поведінки, яке називають парафілія. Це потяг до об'єктів, партнерів і ситуацій, які не вважають сексуально привабливими більшість людей.

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Що можна вважати сексуальним збоченням

Нормальним сексом вважається стимуляція геніталій і попередні ласки між дорослими людьми за взаємною згодою. Ненормальним – все, що виходить за ці рамки. Так вважають американська психіатрична асоціація і МКХ-10.

Тобто нормально все, що відбувається за згодою і є безпечним для обох сторін. Тобто якщо людині подобається секс утрьох і вона вступає в нього добровільно, це не можна вважати збоченням.

Види сексуальних збочень

Сьогодні в міжнародну класифікацію хвороб включені такі парафілії:

фетишизм – статевий потяг, який викликає предмети та об'єкти. Наприклад, фут-фетиш – сексуальний потяг до ступнів ніг;

– статевий потяг, який викликає предмети та об'єкти. Наприклад, фут-фетиш – сексуальний потяг до ступнів ніг; фетишистський трансвестизм – коли людина, щоб збудитися, надягає одяг протилежної статі;

– коли людина, щоб збудитися, надягає одяг протилежної статі; ексгібіціонізм – людина збуджується, коли демонструє свій статевий орган незнайомим людям в громадських місцях;

– людина збуджується, коли демонструє свій статевий орган незнайомим людям в громадських місцях; вуаєризм – підглядання за людьми під час переодягання або сексу, яке веде до сексуального збудження і мастурбації;

– підглядання за людьми під час переодягання або сексу, яке веде до сексуального збудження і мастурбації; садомазохізм – сексуальне збудження від болю або принижень. Якщо людині подобається заподіювати біль – мова про садизм, а якщо людина вважає за краще бути об'єктом такої стимуляції – про мазохізм;

– сексуальне збудження від болю або принижень. Якщо людині подобається заподіювати біль – мова про садизм, а якщо людина вважає за краще бути об'єктом такої стимуляції – про мазохізм; фротеризм – людина збуджується, коли треться статевими органами до людей в переповнених громадських місцях, наприклад, в транспорті;

– людина збуджується, коли треться статевими органами до людей в переповнених громадських місцях, наприклад, в транспорті; зоофілія – ​​сексуальний потяг до тварин;

– ​​сексуальний потяг до тварин; педофілія – ​​сексуальний потяг до дітей;

– ​​сексуальний потяг до дітей; некрофілія – ​​сексуальний потяг до трупів.

Але цей список постійно змінюється. Наприклад, до 1973 року гомосексуалізм вважався парафілією, а після був виключений зі списку сексуальних відхилень.

У 2019 ВООЗ провів одинадцятий перегляд міжнародної класифікації хвороб. Новий список, МКБ-11, набере чинності у 2022 році. За новими стандартами, фетишизм, фетишистський трансвестизм, садомазохізм і інші сексуальні переваги, які нікому не шкодять, будуть вважатися нормою.

Як виникають сексуальні відхилення

Вчені не дають однозначної відповіді, як з'являються сексуальні відхилення. Є кілька теорій:

Психологічна травма. Деякі експерти вважають, що відхилення в сексуальній поведінці пов'язані з сексуальним насильством або дитячою травмою.

Деякі експерти вважають, що відхилення в сексуальній поведінці пов'язані з сексуальним насильством або дитячою травмою. Генетика. Є вчені, які припускають, що збочення передаються генетично. Однак це не завжди так. Наприклад, відповідно до одного з досліджень, в однояйцевих близнюків різні сексуальні уподобання.

Є вчені, які припускають, що збочення передаються генетично. Однак це не завжди так. Наприклад, відповідно до одного з досліджень, в однояйцевих близнюків різні сексуальні уподобання. Помилки еволюції. Інші дослідники говорять, що деякі парафілії, такі як уролагнія, дісталися людям від предків – тварин, для яких така поведінка природна. Уролагнія – це сексуальне збудження від дотику, обнюхування або спостереження за сечовипусканням партнера. Щоб вибрати самку для спарювання, жираф обнюхує її. У самки в цей момент виділяється струмінь сечі. За смаком сечі, який залежить від певних хімічних сполук, самець розуміє, чи готова самка до спаровування. Також самець рифової акули кусає самку під час спарювання, а садові вужі займаються груповим сексом.

Жодна з теорій не може пояснити всі види сексуальних збочень.