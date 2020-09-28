Понятие "нормы" в сексе остается относительным и зависит от места и времени. То, что считается допустимым в одной культуре, может быть ненормальным и даже противозаконным в другой.

Однако ученые выделяют расстройство сексуального поведения, которое называют парафилия. Это влечение к объектам, партнерам и ситуациям, которые не считают сексуально привлекательными большинство людей.

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Что можно считать сексуальным извращением

Нормальным сексом считается стимуляция гениталий и предварительные ласки между взрослыми людьми по взаимному согласию. Ненормальным – все, что выходит за эти рамки. Так считают Американская психиатрическая ассоциация и МКБ-10.

То есть нормально все, что происходит по согласию и является безопасным для обеих сторон. То есть если человеку нравится секс втроем и он вступает в него добровольно, это нельзя считать извращением.

Виды сексуальных извращений

Сегодня в Международную классификацию болезней включены следующие парафилии:

фетишизм – половое влечение, которое вызывают предметы и объекты. Например, фут-фетиш – сексуальное влечение к ступням;

– половое влечение, которое вызывают предметы и объекты. Например, фут-фетиш – сексуальное влечение к ступням; фетишистский трансвестизм – когда человек, чтобы возбудиться, надевает одежду противоположного пола;

– когда человек, чтобы возбудиться, надевает одежду противоположного пола; эксгибициониз м – человек возбуждается, когда демонстрирует свои половые органы незнакомым людям в общественных местах;

м – человек возбуждается, когда демонстрирует свои половые органы незнакомым людям в общественных местах; вуайеризм – подглядывание за людьми во время переодевания или секса, которое ведет к сексуальному возбуждению и мастурбации;

– подглядывание за людьми во время переодевания или секса, которое ведет к сексуальному возбуждению и мастурбации; садомазохизм – сексуальное возбуждение от боли или унижений. Если человеку нравится причинять боль – речь о садизме, а если человек предпочитает быть объектом такой стимуляции – о мазохизм;

– сексуальное возбуждение от боли или унижений. Если человеку нравится причинять боль – речь о садизме, а если человек предпочитает быть объектом такой стимуляции – о мазохизм; фроттеризм – человек возбуждается, когда трется половыми органами о людей в переполненных общественных местах, например, в транспорте;

– человек возбуждается, когда трется половыми органами о людей в переполненных общественных местах, например, в транспорте; зоофилия – сексуальное влечение к животным;

– сексуальное влечение к животным; педофилия – сексуальное влечение к детям;

– сексуальное влечение к детям; некрофилия – сексуальное влечение к трупам.

Но этот список постоянно меняется. Например, до 1973 года гомосексуализм считался парафилией, а после был исключен из списка сексуальных отклонений.

В 2019 ВОЗ провел одиннадцатый пересмотр международной классификации болезней. Новый список, МКБ-11, вступит в силу в 2022 году. По новым стандартам, фетишизм, фетишистский трансвестизм, садомазохизм и другие сексуальные предпочтения, которые никому не вредят, будут считаться нормой.

Как возникают сексуальные отклонения

Ученые не дают однозначного ответа, как появляются сексуальные отклонения. Есть несколько теорий:

Психологическая травма. Некоторые эксперты считают, что отклонения в сексуальном поведении связаны с сексуальным насилием или детской травмой.

Некоторые эксперты считают, что отклонения в сексуальном поведении связаны с сексуальным насилием или детской травмой. Генетика. Есть ученые, которые предполагают, что извращения передаются генетически. Однако это не всегда так. Например, согласно одному из исследований, у однояйцевых близнецов разные сексуальные предпочтения.

Есть ученые, которые предполагают, что извращения передаются генетически. Однако это не всегда так. Например, согласно одному из исследований, у однояйцевых близнецов разные сексуальные предпочтения. Ошибки эволюции. Другие исследователи говорят, что некоторые парафилии, такие как уролагния, достались людям от предков – животных, для которых такое поведение естественно. Уролагния – это сексуальное возбуждение от прикосновения, обнюхивания или наблюдения за мочеиспусканием партнера. Чтобы выбрать самку для спаривания, жираф обнюхивает ее. У самки в этот момент выделяется струя мочи. По вкусу мочи, который зависит от определенных химических соединений, самец понимает, готова ли самка к спариванию. Также самец рифовой акулы кусает самку во время спаривания, а садовые ужи занимаются групповым сексом.

Ни одна из теорий не может объяснить все виды сексуальных извращений.