Какие бывают сексуальные отклонения и почему они возникают
Понятие "нормы" в сексе остается относительным и зависит от места и времени. То, что считается допустимым в одной культуре, может быть ненормальным и даже противозаконным в другой.
Однако ученые выделяют расстройство сексуального поведения, которое называют парафилия. Это влечение к объектам, партнерам и ситуациям, которые не считают сексуально привлекательными большинство людей.
Также на тему: Назвали сексуальную ориентацию, которую имеют только до 10% людей
Что можно считать сексуальным извращением
Нормальным сексом считается стимуляция гениталий и предварительные ласки между взрослыми людьми по взаимному согласию. Ненормальным – все, что выходит за эти рамки. Так считают Американская психиатрическая ассоциация и МКБ-10.
То есть нормально все, что происходит по согласию и является безопасным для обеих сторон. То есть если человеку нравится секс втроем и он вступает в него добровольно, это нельзя считать извращением.
Виды сексуальных извращений
Сегодня в Международную классификацию болезней включены следующие парафилии:
- фетишизм – половое влечение, которое вызывают предметы и объекты. Например, фут-фетиш – сексуальное влечение к ступням;
- фетишистский трансвестизм – когда человек, чтобы возбудиться, надевает одежду противоположного пола;
- эксгибиционизм – человек возбуждается, когда демонстрирует свои половые органы незнакомым людям в общественных местах;
- вуайеризм – подглядывание за людьми во время переодевания или секса, которое ведет к сексуальному возбуждению и мастурбации;
- садомазохизм – сексуальное возбуждение от боли или унижений. Если человеку нравится причинять боль – речь о садизме, а если человек предпочитает быть объектом такой стимуляции – о мазохизм;
- фроттеризм – человек возбуждается, когда трется половыми органами о людей в переполненных общественных местах, например, в транспорте;
- зоофилия – сексуальное влечение к животным;
- педофилия – сексуальное влечение к детям;
- некрофилия – сексуальное влечение к трупам.
Но этот список постоянно меняется. Например, до 1973 года гомосексуализм считался парафилией, а после был исключен из списка сексуальных отклонений.
В 2019 ВОЗ провел одиннадцатый пересмотр международной классификации болезней. Новый список, МКБ-11, вступит в силу в 2022 году. По новым стандартам, фетишизм, фетишистский трансвестизм, садомазохизм и другие сексуальные предпочтения, которые никому не вредят, будут считаться нормой.
Как возникают сексуальные отклонения
Ученые не дают однозначного ответа, как появляются сексуальные отклонения. Есть несколько теорий:
- Психологическая травма. Некоторые эксперты считают, что отклонения в сексуальном поведении связаны с сексуальным насилием или детской травмой.
- Генетика. Есть ученые, которые предполагают, что извращения передаются генетически. Однако это не всегда так. Например, согласно одному из исследований, у однояйцевых близнецов разные сексуальные предпочтения.
- Ошибки эволюции. Другие исследователи говорят, что некоторые парафилии, такие как уролагния, достались людям от предков – животных, для которых такое поведение естественно. Уролагния – это сексуальное возбуждение от прикосновения, обнюхивания или наблюдения за мочеиспусканием партнера. Чтобы выбрать самку для спаривания, жираф обнюхивает ее. У самки в этот момент выделяется струя мочи. По вкусу мочи, который зависит от определенных химических соединений, самец понимает, готова ли самка к спариванию. Также самец рифовой акулы кусает самку во время спаривания, а садовые ужи занимаются групповым сексом.
Ни одна из теорий не может объяснить все виды сексуальных извращений.