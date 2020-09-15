Секс – це не тільки для молодих і безтурботних. Це також ключова частина життя в та здоров'я у зрілі роки.

Американське дослідження показало, що 40% людей у ​​віці від 65 до 80 років сексуально активні, але ця тема рідко обговорюється.

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Як літні люди ставляться до сексу

Результати дослідження засновані на американському загальнонаціональному опитуванні "Здорове старіння". Під час якого близько тисячі людей у віці від 65 до 80 років відповіли на питання онлайн.

Виявилося, що 84% чоловіків і 69% жінок вважають секс важливим фактором для відносин в будь-якому віці, причому більша частина чоловіків і трохи більше третини жінок повідомляють, що вони є сексуально активними.

В цілому 12% жінок і понад 50% чоловіків повідомили про сильний інтерес до сексуальної активності. При цьому, в порівнянні з жінками, менша кількість чоловіків були надзвичайно або дуже задоволені своїм сексуальним життям.

Чому важливе обговорення сексуального життя для літніх

Автори стверджують, що, хоча секс важливий для багатьох літніх людей, ця тема практично не обговорюється ні з партнерами, ні з професійними медиками: тільки 17% опитаних заявили, що говорили про це з медиками за останні два роки, хоча майже дві третини говорять, що вони із задоволенням обговорили б це питання.

Лікарі наполягають на необхідності обговорення цього питання, в першу чергу тому, що це може допомогти підвищити рівень обізнаності про інфекції, що передаються статевим шляхом. За даними британської статистики, серед літніх людей зростає кількість таких захворювань, як хламідіоз.

Крім того, 18% чоловіків і 3% жінок у віці 65-80 років повідомили про те, що в останні два роки застосовували медичні препарати або добавки для поліпшення статевої функції. А вони можуть негативно взаємодіяти з іншими ліками, які приймають літні люди.