Секс – это не только для молодых и беззаботных. Это также ключевая часть жизни и здоровья в зрелые годы.

Американское исследование показало, что 40% людей в возрасте от 65 до 80 лет сексуально активны, но эта тема редко обсуждается.

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Как пожилые люди относятся к сексу

Результаты исследования основаны на американском общенациональном опросе "Здоровое старение". Во время которого около тысячи человек в возрасте от 65 до 80 лет ответили на вопросы онлайн.

Оказалось, что 84% мужчин и 69% женщин считают секс важным фактором для отношений в любом возрасте, причем большая часть мужчин и чуть больше трети женщин сообщают, что они являются сексуально активными.

В общей сложности 12% женщин и более 50% мужчин сообщили о сильном интересе к сексуальной активности. При этом, по сравнению с женщинами, меньшее количество мужчин были чрезвычайно или очень довольны своей сексуальной жизнью.

Почему важно обсуждение сексуальной жизни для пожилых

Авторы утверждают, что, хотя секс важен для многих пожилых людей, эта тема практически не обсуждается ни с партнерами, ни с профессиональными медиками: только 17% опрошенных заявили, что говорили об этом с медиками за последние два года, хотя почти две трети говорят, что они с удовольствием обсудили бы этот вопрос.

Врачи настаивают на необходимости обсуждения этого вопроса, в первую очередь потому, что это может помочь повысить уровень осведомленности об инфекциях, передающихся половым путем. По данным британской статистики, среди пожилых людей растет количество таких заболеваний, как хламидиоз.

Кроме того, 18% мужчин и 3% женщин в возрасте 65-80 лет сообщили о том, что в последние два года применяли медицинские препараты или добавки для улучшения половой функции. А они могут негативно взаимодействовать с другими лекарствами, которые принимают пожилые люди.