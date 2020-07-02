Після карантину секс-працівники можуть вільно обслуговувати клієнтів, але зобов'язані при цьому дотримуватися необхідних вимог. Наприклад, виключити зі списку послуг поцілунки.

Відомий "квартал червоних ліхтарів" в Амстердамі продовжить роботу після перерви на карантин, пише The Guardian. Діяльність секс-робітниць була обмежена з середини березня.

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Спочатку планувалося, що робота у кварталі не відновиться до вересня, але оскільки в Нідерландах зменшилася кількість хворих на COVID-19, влада країни послабила карантин.

Як змінилась робота секс-працівників

Діяльність секс-робітників вирішили відновлювати за тією ж схемою, яку використовували, коли відкривалися перукарні. Перед призначенням зустрічі працівниця повинна переконатися, що у клієнта або його співмешканців немає симптомів коронавірусу, а вже після зустрічі – продезінфікувати приміщення та змінити постіль.

Головне правило сеансу – уникати контактів лицем до лиця. Маски при цьому носити не обов'язково, а ось руки потрібно продезінфікувати.

Для деяких секс-робітниць обмеження стали приводом урізноманітнити статевий акт з клієнтом. Жінка з псевдонімом Мона, спеціально придбала кілька нових речей: латексні рукавички, кілька медичних масок і одну чорну шкіряну з шипами. Під час суворого карантину Мона теж не байдикувала – працювала вдома по вебкамері.

Інші люди, які працюють у сфері секс-послуг, розповіли, що в цілому, попри відсутність туристів, клієнтів у них чимало – їх робочий розклад завжди заповнений.