После карантина секс-работники могут свободно обслуживать клиентов, но обязаны при этом придерживаться необходимых требований. Например, исключить из списка услуг поцелуи.

Известный "квартал красных фонарей" в Амстердаме продолжит работу после перерыва на карантин, пишет The Guardian. Деятельность секс-работниц была ограничена с середины марта.

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Изначально планировалось, что работа в квартале не восстановится до сентября, но поскольку в Нидерландах уменьшилось количество больных COVID-19, власти страны ослабили карантин.

Как изменилась работа секс-работников

Деятельность секс-работников решили восстанавливать по той же схеме, которую использовали, когда открывались парикмахерские. Перед назначением встречи работница должна убедиться, что у клиента или его сожителей нет симптомов коронавируса, а уже после встречи – продезинфицировать помещение и сменить постель.

Главное правило сеанса – избегать контактов лицом к лицу. Маски при этом носить не обязательно, а вот руки нужно продезинфицировать.

Для некоторых секс-работниц ограничения стали поводом разнообразить половой акт с клиентом. Женщина с псевдонимом Мона, специально приобрела несколько новых вещей: латексные перчатки, несколько медицинских масок и одну черную кожаную с шипами. Во время строгого карантина Мона тоже не бездельничала – работала дома по веб-камере.

Другие люди, которые работают в сфере секс-услуг, рассказали что в целом, несмотря на отсутствие туристов, клиентов у них немало – их рабочее расписание всегда заполнено.