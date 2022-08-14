Лікарі радять проводити самообстеження грудей за тиждень після закінчення менструації. Якщо у вас менопауза, можна вибрати будь-який день. Для самообстеження вам знадобиться велике дзеркало та добре освітлене приміщення, де вам ніхто не буде заважати.

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Як проводити самодіагностику грудей

Сядьте або встаньте без одягу та без бюстгальтера перед дзеркалом, звісивши руки вздовж тіла.

Перевірте симетричність грудей, чи немає на них ямочок, змін у розмірі чи формі.

Перевірте, чи не вивернуті ваші соски всередину, чи немає виділень.

Огляньте груди, піднявши руки над головою та стиснувши долоні разом. Також перевірте пахвові западини на збільшені лімфовузли.

Підніміть груди, щоб перевірити симетричність грудей у ​​цьому положенні. Потім проведіть аналогічний ручний огляд:

Потім проведіть аналогічний огляд:

Лежачи. Виберіть ліжко або іншу плоску поверхню, щоб лягти на спину. У положенні лежачи тканина молочної залози розправляється, у такому положенні груди легше промацуються.

В душі. Намильте пальці та груди милом, щоб пальці ковзали по шкірі плавніше.

Намагайтеся обмацувати груди подушечками пальців, тому що це найчутливіша частина руки. Натискайте на груди з різною інтенсивністю. Легкий дотик дозволить відчути найближчу до шкіри тканину, середній і сильний – глибші шари. Не поспішайте. Ретельний огляд грудей може тривати кілька хвилин.

Що робити, якщо знайшли ущільнення

Не панікуйте, якщо ви раптом виявите підозрілі симптоми. Багато жінок знаходять ущільнення або зміни в грудях, але часто це фізіологічні особливості і не вимагають лікування. Виявлення зміни або ущільнення в грудях – причина відвідати лікаря для професійної діагностики. Найчастіше пухлини бувають доброякісними, але треба враховувати, що на початкових стадіях навіть злоякісні пухлини добре лікуються.