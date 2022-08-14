Врачи советуют проводить самообследование груди через неделю после окончания менструации. Если у вас менопауза, то можно выбрать любой день. Для самообследования вам понадобится большое зеркало и хорошо освещенное помещение, где вам никто не будет мешать.

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Как проводить самодиагностику груди

Сядьте или встаньте без одежды и без бюстгальтера перед зеркалом, свесив руки вдоль тела.

Проверьте симметричность груди, нет ли на них ямочек, изменений в размере или форме.

Проверьте, не вывернуты ли ваши соски внутрь, нет ли выделений.

Осмотрите грудь, подняв руки над головой и сжав ладони вместе. Также проверьте подмышечные впадины на увеличенные лимфоузлы.

Поднимите грудь, чтобы проверить симметричность груди в этом положении. Затем проведите аналогичный ручной обзор:

Затем проведите аналогичный обзор:

Лежа. Выберите кровать или другую плоскую поверхность, чтобы лечь на спину. В положении лежа ткань молочной железы расправляется, в таком положении грудь легче прощупывается.

В душе. Намыльте пальцы и грудь мылом, чтобы пальцы скользили по коже более плавно.

Старайтесь ощупывать грудь подушечками пальцев, потому что это самая чувствительная часть руки. Нажимайте на грудь с разной интенсивностью. Легкое прикосновение позволит почувствовать ближайшую к коже ткань, среднее и сильное – более глубокие слои. Не спешите. Тщательный осмотр груди может занять несколько минут.

Что делать, если нашли уплотнение

Не паникуйте, если вы вдруг обнаружите подозрительные симптомы. Многие женщины находят уплотнения или изменения в груди, но часто это физиологические особенности и не требуют лечения. Выявление смены или уплотнения в груди – причина посетить врача для профессиональной диагностики. Чаще опухоли бывают доброкачественными, но следует учитывать, что на начальных стадиях даже злокачественные опухоли хорошо лечатся.