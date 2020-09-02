У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як має діяти роботодавець при виявленому випадку COVID-19. Працівнику не можна заборонити вийти на самоізоляцію, а також змусити робити ПЛР-тестування за власні гроші.

Працедавець не може змусити робити ПЛР-тест за власні гроші

Роботодавець не має права не пускати свого працівника на самоізоляцію. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу, інформує 24 канал.

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Рішення щодо самоізоляції приймає епідеміолог та сімейний лікар. Ці рішення приймаються відповідно до затвердженого МОЗ стандарту лікування COVID-19,

– сказав Степанов.

Людині, яка йде на самоізоляцію, сімейний лікар повинен відкрити лікарняний. Самоізоляція має тривати не менше ніж 14 днів. Також працівника не можна змусити платити гроші за ПЛР-тестування у приватних лабораторіях.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 2 вересня в Україні виявили 125 798 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 2495. Кількість летальних випадків – 2 656. Одужали – 58 817 осіб.