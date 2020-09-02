В Министерстве здравоохранения объяснили, как должен действовать работодатель при обнаруженном случае COVID-19. Работнику нельзя запретить выйти на самоизоляцию, а также заставить делать ПЦР-тестирования за собственные деньги.

Работодатель не может заставить делать ПЦР-тест за собственные деньги

Работодатель не имеет права не пускать своего работника на самоизоляцию. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, информирует 24 канал.

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Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Эти решения принимаются в соответствии с утвержденным Минздравом стандартом лечения COVID-19,

– сказал Степанов.

Человеку, который идет на самоизоляцию, семейный врач должен открыть больничный. Самоизоляция должна длиться не менее 14 дней. Также работника нельзя заставить платить деньги за ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 2 сентября в Украине выявили 125 798 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 2495. Количество летальных исходов – 2 656. Выздоровели – 58 817 человек.