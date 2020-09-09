Раніше вчені з різних країн звернули увагу на ряд невідповідностей в публікації про російський препарат у The Lancet. Мова, зокрема, йшла про "підозріло повторювані" патерни в декількох графіках. Тепер автори відповіли критикам.

Відкритий лист з цим проханням пояснень опублікували на італійському сайті Cattivi Scienziati, який спеціалізується на боротьбі з псевдонаукою.

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Чому виник скандал

Так, наприклад, на графіках динаміки антитіл крім інших значень збіглися патерни за 21 і 28 дні у двох підгрупах добровольців. Повторювання також є і на інших графіках.

Хоч ми розуміємо, що в цьому випадку досліджувана величина є дискретною <...> нам, на основі простих імовірнісних оцінок, все ж здається, що факт збігу такої кількості точок між різними експериментами вельми малоймовірний,

– йдеться у відкритому листі вчених.

Що кажуть в The Lancet

У відповідь на прохання про коментар редакція журналу The Lancet надіслала наступну заяву:

"Ми заохочуємо наукові дебати навколо опублікованих робіт і обізнані про відкритий лист, що стосується проведених Логуновим і його колегами клінічних випробувань російської вакцини. Ми переслали лист авторам і запропонували взяти участь в науковій дискусії".

Що кажуть російські науковці

Водночас представник Російського фонду прямих інвестицій передав таку заяву від імені Дениса Логунова:

НІЦЕМ ім. Гамалії категорично відкидає звинувачення в неправдивість статистичних даних, опублікованих в журналі The Lancet. Вони є перевіреними, точними й пройшли експертизу у п'яти рецензентів The Lancet, повнорозмірний клінічний протокол надавався до редакції журналу. Ми представили саме ті дані, які отримали, а не ті, які повинні подобатися італійським експертам.