Ранее ученые из разных стран обратили внимание на ряд несоответствий в публикации о российском препарате в The Lancet. Речь, в частности, шла о "подозрительно повторяющихся" паттернах в нескольких графиках. Теперь авторы ответили критикам.

Открытое письмо с этой просьбой объяснений опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующимся на борьбе с лженаукой.

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Почему возник скандал

Так, например, на графиках динамики антител кроме других значений совпали паттерны за 21 и 28 дни в двух подгруппах добровольцев. Повторение есть также и на других графиках.

Хотя мы понимаем, что в этом случае исследуемая величина является дискретной <...> нам, на основе простых вероятностных оценок, все же кажется, что факт совпадения такого количества точек между различными экспериментами весьма маловероятен,

– говорится в открытом письме ученых.

Что говорят в The Lancet

В ответ на просьбу о комментарии редакция журнала The Lancet прислала следующее заявление:

"Мы поощряем научные дебаты вокруг опубликованных работ и осведомлены об открытом письме, касающемся проведенных Логуновым и его коллегами клинических испытаний российской вакцины. Мы переслали письмо авторам и предложили принять участие в научной дискуссии".

Что говорят российские ученые

В то же время представитель Российского фонда прямых инвестиций передал такое заявление от имени Дениса Логунова:

НИЦЕМ им. Гамалеи категорически отвергает обвинения в ложности статистических данных, опубликованных в журнале The Lancet. Они проверены, точны и прошли экспертизу в пяти рецензентов The Lancet, полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала. Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам.