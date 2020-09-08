Россия заявила, что первая партия их вакцины от COVID-19 уже в обращении
В РФ заявили, что вакцину их производства – "Спутник V" уже выпустили в обращение. Сначала Россия вакцинирует людей в группе риска.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России, пишет Радио Свобода. "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
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В российском Минздраве заверили, что вакцина прошла все необходимые испытания на качество в российских лабораториях и уже в ближайшее время ее доставят в регионы.
Как будет проходить вакцинация
Сначала в РФ хотят вакцинировать население из групп риска, в частности, учителей и медиков.
Параллельно будут проводить послерегистрационные клинические исследования, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. Испытания должны продолжаться от двух до шести месяцев.
Массовую же вакцинацию планируют начать в октябре 2020 года.
Что известно о вакцине
- 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса COVID-19.
- Прививки уже успели сделать десяткам чиновников и бизнесменов, а также дочери Путина. Часть из них сообщила о побочных эффектах – лихорадке и мышечной боли.
- В США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. В частности, главный инфекционист страны указал на то, что Москва так и не закончила все этапы клинических испытаний.
- Впрочем, уже 15 августа в России заявили о начале массового производства вакцины, а тот факт, что мировые ученые выразили сомнения в эффективности и безопасности вакцины, российский Минздрав не учел.