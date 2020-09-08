В РФ заявили, что вакцину их производства – "Спутник V" уже выпустили в обращение. Сначала Россия вакцинирует людей в группе риска.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России, пишет Радио Свобода. "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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В российском Минздраве заверили, что вакцина прошла все необходимые испытания на качество в российских лабораториях и уже в ближайшее время ее доставят в регионы.

Важно: Более 20 ученых из США, Италии и Франции подписали письмо, в котором говорится, что авторы исследования, которое недавно опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet, сфабриковали или графики в статье, или сами исходные данные: в нескольких местах, сразу на трех рисунках, повторяются практически идентичные паттерны данных, которые чисто статистически не могут быть настолько одинаковыми для разных испытуемых.

Как будет проходить вакцинация

Сначала в РФ хотят вакцинировать население из групп риска, в частности, учителей и медиков.

Параллельно будут проводить послерегистрационные клинические исследования, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получат плацебо вместо настоящего препарата. Испытания должны продолжаться от двух до шести месяцев.

Массовую же вакцинацию планируют начать в октябре 2020 года.

Что известно о вакцине