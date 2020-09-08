Росія заявила, що перша партія їх вакцини від COVID-19 вже в обігу
У РФ заявили, що вакцину їх виробництва – "Спутник V" вже випустили в обіг. Спершу Росія вакцинує людей в групі ризику.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Росії, пише Радіо Свобода. "Супутник V" розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.
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У російському МОЗ запевнили, що вакцина пройшла усі необхідні випробування на якість у російських лабораторіях і вже найближчим часом її доставлять у регіони.
Як проходитиме вакцинація
Спершу в РФ хочуть вакцинувати населення з груп ризику, зокрема, вчителів і медиків.
Паралельно будуть проводити післяреєстраційні клінічні дослідження, у яких мають взяти участь 40 тисяч людей. При цьому чверть з них отримають плацебо замість справжнього препарату. Випробування мають тривати від двох до шести місяців.
Масову ж вакцинацію планують розпочати у жовтні 2020 року.
Що відомо про вакцину
- 11 серпня Путін оголосив про реєстрацію у РФ першої у світі вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- Щеплення вже встигли зробити десяткам чиновників та бізнесменів, а також доньці Путіна. Частина з них повідомила про побічні ефекти – лихоманку й м'язові болі.
- У США не вірять, що Росія розробила безпечну й ефективну вакцину проти COVID-19. Зокрема, головний інфекціоніст країни вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи клінічних випробувань.
- Втім, вже 15 серпня в Росії заявили про початок масового виробництва вакцини, а той факт, що світові науковці висловили сумніви в ефективності та безпечності вакцини, російське МОЗ не врахувало.