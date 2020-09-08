У РФ заявили, що вакцину їх виробництва – "Спутник V" вже випустили в обіг. Спершу Росія вакцинує людей в групі ризику.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Росії, пише Радіо Свобода. "Супутник V" розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.

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У російському МОЗ запевнили, що вакцина пройшла усі необхідні випробування на якість у російських лабораторіях і вже найближчим часом її доставлять у регіони.

Важливо: Понад 20 вчених з США, Італії і Франції підписали лист, у якому, йдеться, що автори дослідження, яке нещодавно опублікував авторитетний медичний журнал The Lancet, сфабрикували чи графіки в статті, то чи самі вихідні дані: в кількох місцях, відразу на трьох малюнках, повторюються практично ідентичні патерни даних, які чисто статистично не можуть бути настільки однаковими для різних випробуваних.

Як проходитиме вакцинація

Спершу в РФ хочуть вакцинувати населення з груп ризику, зокрема, вчителів і медиків.

Паралельно будуть проводити післяреєстраційні клінічні дослідження, у яких мають взяти участь 40 тисяч людей. При цьому чверть з них отримають плацебо замість справжнього препарату. Випробування мають тривати від двох до шести місяців.

Масову ж вакцинацію планують розпочати у жовтні 2020 року.

Що відомо про вакцину