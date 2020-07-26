Рыбий жир имеет насыщенную консистенцию, где есть Омега-3, витамин D, витамин А – все, что также необходимо для здоровья человека.

Омега-3

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала диетолог-нутрициолог Марина Неуймина.

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Она объяснила, если человек стремится потреблять Омега-3 в профилактических целях, то 3-4 порции жирной рыбы в неделю ему будет достаточно. В лечебных протоколах одной рыбы будет слишком мало. Тогда нужно обратиться к добавкам.

Витамин D

Марина Неуймина сообщила, что сейчас происходит дефицит витамина D. Узнать об этом можно только по результатам анализа.

"Практически каждый человек страдает от нехватки витамина D. Даже те, кто приезжает из теплых регионов, находятся на солнце – также имеют дефицит", – рассказала Неуймина.

Она отметила, что витамин D вырабатывается с 11 дня до 16:00. А это активное солнце и обычно люди в это время пытаются защитить свою кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Такие действия снижают выработку витамина D.

Что полезно есть на завтрак

Диетолог-нутрициолог рассказала, что идеальный завтрак должен иметь и жиры, и белки, и углеводы. То есть, например, это может быть яичная с овощами. Однако желательно, чтобы желток был мягкий или даже растекался. Для женщин может быть – 2 яйца, а для мужчины – 3 с большим количеством овощей.

Также это может быть тост из цельнозернового, бездрожжевого хлеба со сливочным маслом. Такого завтрака будет достаточно для того, чтобы организм надолго запасся энергией и человек получил достаточно жиров, белков и углеводов.

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Кроме этого на завтрак может быть несколько тостов с малосоленым лососем. Так человек получит омегу-3 и белки. К этому еще можно добавить яйцо, хумус или каши.