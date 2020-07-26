Риб’ячий жир має насичену консистенцію, де є Омега-3, вітамін D, вітамін А – усе, що також необхідно для здоров'я людини.

Омега-3

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла дієтолог-нутриціолог Марина Неуйміна.

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Вона пояснила, якщо людина прагне споживати Омега-3 у профілактичних цілях, то 3-4 порції жирної риби в тиждень їй буде достатньо. У лікувальних протоколах однієї риби буде надто мало. Тоді потрібно звернутися до добавок.

Вітамін D

Марина Неуйміна повідомила, що зараз відбувається дефіцит вітаміну D. Дізнатися про це можна тільки за результатами аналізу.

"Практично кожна людина страждає нестачею вітаміну D. Навіть ті, які приїжджають з теплих регіонів, перебувають на сонці – також мають дефіцит", – розповіла Неуйміна.

Вона зазначила, що вітамін D виробляється з 11 дня до 4 години вечора. А це найактивніше сонце і зазвичай люди в цей час намагаються захистити свою шкіру від негативного впливу сонячних променів. Такі дії знижують вироблення вітаміну D.

Що корисно їсти на сніданок

Дієтолог-нутриціолог розповіла, що ідеальний сніданок повинен мати і жири, і білки, і вуглеводи. Тобто, наприклад, це може бути яєчна з овочами. Проте бажано, щоб жовток був м’який чи навіть розтікався. Для жінок може бути – 2 яйця, а для чоловіка – 3 з великою кількістю овочів.

Також це може бути тост із цілозернового, бездріжджового хліба з вершковим маслом. Такого сніданку буде достатньо для того, щоб організм надовго запасся енергією і людина отримала достатньо жирів, білків та вуглеводів.

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Крім цього на сніданок може бути декілька тостів із малосоленим лососем. Так людина отримає омегу-3 й білки. До цього ще можна додати яйце, хумус або каші.