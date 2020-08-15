Американські інженери розробили і продемонстрували новий підхід до виробництва апаратів ультразвукового дослідження. Їх метод простіший, ніж традиційний і може значно знизити собівартість приладів ультразвукової діагностики.

Традиційні апарати УЗД складаються з генератора ультразвукових хвиль і приймача, який виявляє їх і перетворює в електричний сигнал. Комп'ютер перетворює його в зображення. Фахівці з Північно-Західного університету створили пристрій, який повністю усуває етап обробки електричного сигналу, пише Science Daily.

Читайте також Ультразвук може знешкоджувати ракові клітини, не впливаючи на здорові

Як функціонує новий пристрій

Новий приймач складається з п'єзоелектричного кристала і органічного світлодіода. Коли ультразвукова хвиля досягає кристала, він виробляє напругу, і лампочка загоряється. Іншими словами, зображення з'являється на OLED-екрані, який вбудований в сам приймач.

Поки прототип все ж потребує додаткових випробувань.

Наразі пристрій має крихітний екран з роздільною здатністю 10 × 10 пікселів. Однак, розробники стверджують, що технологія легко дозволяє виготовити екран 500 × 500 пікселів.

Звичайні апарати УЗД можуть коштувати до 100 000 доларів, тому що складаються з тисяч матриць первинних перетворювачів, які підвищують витрати на виробництво.

Це дійсно абсолютно нове поле для ультразвуку,

– зазначив один із розробників Френкі Со.

Вчені пообіцяли, що новий ультразвуковий приймач-екран коштуватиме приблизно 100 доларів.