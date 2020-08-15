Американские инженеры разработали и продемонстрировали новый подход к производству аппаратов ультразвукового исследования. Их метод проще, чем традиционный и может значительно снизить себестоимость приборов ультразвуковой диагностики.

Традиционные аппараты УЗИ состоят из генератора ультразвуковых волн и приемника, который обнаруживает их и преобразует в электрический сигнал. Компьютер превращает его в изображение. Специалисты из Северо-Западного университета создали устройство, которое полностью устраняет этап обработки электрического сигнала, пишет Science Daily.

Читайте также Ультразвук может обезвреживать раковые клетки, не влияя на здоровые

Как функционирует новое устройство

Новый приемник состоит из пьезоэлектрического кристалла и органического светодиода. Когда ультразвуковая волна достигает кристалла, он вырабатывает напряжение, и лампочка загорается. Другими словами, изображение появляется на OLED-экране, который встроен в сам приемник.

Пока прототип все же нуждается в дополнительных испытаниях.

В настоящее время устройство имеет маленький экран с разрешением 10 × 10 пикселей. Однако, разработчики утверждают, что технология легко позволяет изготовить экран 500 × 500 пикселей.

Обычные аппараты УЗИ могут стоить до 100 000 долларов, потому что состоят из тысяч матриц первичных преобразователей, которые повышают затраты на производство.

Это действительно совершенно новое поле для ультразвука,

– отметил один из разработчиков Фрэнки Со.

Ученые пообещали, что новый ультразвуковой приемник-экран будет стоить примерно 100 долларов.