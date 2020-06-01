Когнітивно-поведінкова терапія безсоння (CBTi) є першим методом вибору боротьби з безсонням. На жаль, втручання є недостатньо ефективним для всіх людей, які мають таку проблему. Вчені пропонують альтернативу.

Розлад сну і безсоння є другою найпоширенішою проблемою психічного здоров'я й основним фактором ризику депресії. Тому важливість боротьби з нею важко переоцінити, пише News Medical.

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Менш вивченим типом втручання при безсонні, яке може забезпечити додаткове покращення, є хронобіологічне лікування.

Воно спрямоване на підвищення амплітуди біологічного годинника шляхом використання взаємодії з яскравим світлом, фізичною активністю або збільшенням температури тіла.



Новий спосіб лікування безсоння / Фото unsplash.com

Нове дослідження оцінює ефективність такого лікування на 175 дорослих з безсонням. Учасники не приймали ліки для сну і не працювали позмінно.

Наскільки ефективний новий спосіб

Результати показали, що CBTi збільшила ефективність сну на 6,69%. А ті люди, які отримали нове лікування, збільшили тривалість сну на 12,89%.

Також додавання хронобіологічного лікування до CBTi призвело до значних додаткових переваг через 10 тижнів: зменшення початку сну на 23,60% і зменшення раптового пробудження на 64%.