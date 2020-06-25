Для людей у віці старше 50 років обсяг талії може бути показником, який пророкує ризик розвитку деменції протягом найближчих 10 років.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в International Journal of Epidemiology.

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Як проходило дослідження

Вчені виміряли ріст, вагу й окружність талії у 6582 учасників дослідження, і потім спостерігали за ними протягом 11 років.

Автори дослідження також збирали демографічну інформацію про учасників і докладні дані про їхнє здоров'я. Після закінчення спостережень вони проаналізували, у людей з якою комплекцією частіше розвивалася деменція.

Чому зайва вага впливає на мозок

В учасників із зайвою вагою і великою окружністю талії за час спостереження ризик деменції в середньому був на 28% вище, ніж у людей з нормальними вагою і комплекцією.

У жінок з ожирінням ймовірність розвитку деменції в найближчі 15 років була на 39% вище, ніж у ровесниць, обсяг талії яких не перевищував рекомендованих цифр.

У міру того, як розмір живота збільшується, центр пам'яті в головному мозку зменшується, показували попередні дослідження.

Деменція – одна з найважливіших проблем 21 століття, яка може загрожувати здоровому старінню населення. Наше дослідження показує, що поширеність ожиріння – частина цієї проблеми,

– розповів Ендрю Стептоу (Andrew Steptoe), професор Університетського коледжу Лондона.