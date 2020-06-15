Після ряду досліджень вченим стало зрозуміло, чому деякі люди не товстіють, навіть коли багато їдять. Виявилося, що цим худорлявим "щасливчикам" властива певна генетична мутація.

Наукові фахівці зібрали дві групи людей: в одну входили стрункі учасники, які не втрачали форми навіть коли спеціально для експерименту починали їсти більше, харчувалися фастфудом, пише Cell.

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В іншу – ті, чия вага збільшувалася через харчові звички і змінювався при зміні раціону. Коли медики порівняли ДНК представників двох категорій, стало зрозуміло, що першу складають власники унікальної мутації в гені ALK, який перебував у них в "сплячому" стані.

Цей ген активізується в клітинах головного мозку. Його активність, як було встановлено, корелює з повільнішими метаболічними процесами, що впливають на розмір талії, рівні холестерину і цукру в крові.



Гени впливають на масу тіла / Фото unsplash.com

Вчені проводили випробування на дрозофілах і гризунах, яким штучно то "вимикали" ALK, то, навпаки, стимулювали його активність.

Коли експериментатори деактивували ген, обмін речовин прискорювався і жир витрачався організмом набагато інтенсивніше навіть у стані спокою. Подібний ефект дослідники пов'язують з тим, що відключення ALK веде до підвищення концентрації стресового гормону кортизолу в жировій тканині.

Медики мають намір використовувати ці дані для розробки технології, ефективної для боротьби з ожирінням.