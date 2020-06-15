После ряда исследований ученым стало понятно, почему некоторые люди не толстеют, даже если много едят. Оказалось, что этим худощавым "счастливчикам" присуща определенная генетическая мутация.

Научные специалисты собрали две группы людей: в одну входили стройные участники, которые не теряли форму даже когда специально для эксперимента начинали есть больше, питались фастфудом, пишет Cell.

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В другую – те, чей вес увеличивался из-за пищевых привычек и менялся при изменении рациона. Когда медики сравнили ДНК представителей двух категорий, стало понятно, что первую составляют владельцы уникальной мутации в гене ALK, который находился у них в "спящем" состоянии.

Этот ген активизируется в клетках головного мозга. Его активность, как было установлено, коррелирует с более медленными метаболическими процессами, влияющими на размер талии, уровни холестерина и сахара в крови.



Гены влияют на массу тела / Фото unsplash.com

Ученые проводили испытания на дрозофилах и грызунах, которым искусственно то "выключали" ALK, то, наоборот – стимулировали его активность.

Когда экспериментаторы деактивировали ген, обмен веществ ускорялся и жир расходовался организмом намного интенсивнее даже в состоянии покоя. Подобный эффект исследователи связывают с тем, что отключение ALK ведет к повышению концентрации стрессового гормона кортизола в жировой ткани.

Медики намерены использовать эти данные для разработки технологии, эффективной для борьбы с ожирением.