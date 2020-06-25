Для людей в возрасте старше 50 лет объем талии может быть показателем, который предсказывает риск развития деменции в течение ближайших 10 лет.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в International Journal of Epidemiology.

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Как проходило исследование

Ученые измерили рост, вес и окружность талии у 6582 участников исследования, и затем наблюдали за ними в течение 11 лет.

Авторы исследования также собирали демографическую информацию об участниках и подробные данные об их здоровье. После окончания наблюдений они проанализировали, у людей с какой комплекцией чаще развивалась деменция.

Почему лишний вес влияет на мозг

У участников с лишним весом и большой окружностью талии за время наблюдения риск деменции в среднем был на 28% выше, чем у людей с нормальным весом и комплекцией.

У женщин с ожирением вероятность развития деменции в ближайшие 15 лет была на 39% выше, чем у сверстниц, объем талии которых не превышал рекомендованных цифр.

По мере того, как размер живота увеличивается, центр памяти в головном мозге уменьшается, показывали предыдущие исследования.

Деменция – одна из важнейших проблем 21 века, которая может угрожать здоровому старению населения. Наше исследование показывает, что распространенность ожирения – часть этой проблемы,

– рассказал Эндрю Стептоу (Andrew Steptoe), профессор Университетского колледжа Лондона.