У Росії в травні 7444 людей померли від коронавірусу. Це в два рази більше, ніж було зазначено в звітах оперативного штабу

У 5644 випадках коронавірус був підтверджений лабораторно. Про це йдеться в статистиці Росстату, пише 24 канал.

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Загальне число росіян, причиною смерті яких у травні став COVID-19, Росстат оцінив в 7444 людини – у 1800 наявність вірусу SARS-CoV-2 не була підтверджено результатами аналізів.

Ще 1530 осіб c COVID-19 померли від інших захворювань, на ускладнення яких коронавірус зробив істотний вплив.

3478 людей з коронавірусом померли від причин, ніяк не пов'язаних з ним.

Зауважимо, що в щоденних звітів федерального оперштаба по боротьбі з коронавірусом було вказано, що в травні від коронавірусу померли 3686 осіб.

За даними Росстату, за квітень і травень сумарно від COVID-19 померли 10156 осіб. При цьому згідно зі статистикою оперштаба, за весь час пандемії в РФ від коронавірусу померли 11017 людей.