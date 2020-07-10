В России в мае 7444 человека умерли от коронавируса. Это в два раза больше, чем было указано в отчетах оперативного штаба

В 5644 случаях коронавирус был подтвержден лабораторно. Об этом говорится в статистике Росстата, пишет 24 канал.

Читайте также Коронавирус в России: более 710 тысяч больных

Общее число россиян, причиной смерти которых в мае стал COVID-19, Росстат оценил в 7444 человека – у 1800 наличие вируса SARS-CoV-2 не было подтверждено результатами анализов.

Еще 1530 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на осложнения которых коронавирус оказал существенное влияние.

3478 человек с коронавирусом умерли от причин, никак не связанных с ним.

Заметим, что в ежедневных отчетах федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом было указано, что в мае от коронавируса умерло 3686 человек.

По данным Росстата, за апрель и май суммарно от COVID-19 умерли 10156 человек. При этом согласно статистике оперштаба, за все время пандемии в РФ от коронавируса умерли 11017 человек.