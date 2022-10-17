Так, відтепер у Росії чоловікам прийдеться вдаватися до народних методів для лікування еректильної дисфункції, адже й виробник оригінальної "Віагри" більше не постачатиме ліки до країни-агресорки. Про це повідомляють у росЗМІ, пише 24 канал.

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Далі – народні методи

Як стало відомо з мережі, у Росію сині пігулки з перевіреною ефективністю не завозять вже кілька місяців. Тож росіянам прийдеться придумувати, як надалі підтримувати свою "стійкість духу". Наприклад, вживати червоний женьшень чи спробувати акупунктуру.

РосЗМІ також повідомляють, що подекуди в столичних аптеках ще є залишки препарату, тож особливі щасливчики ще можуть дістати його. Однак пачок, зазначають вони, залишилося небагато.

Що ще виробляє компанія Viatris Inc.

Зазначимо, що ліки для лікування еректильної дисфункції – не єдиний препарат фармацевтичної компанії. Портфель препаратів Viatris охоплює як неінфекційні, так і інфекційні захворювання. Зокрема, компанія виробляє ліки для лікування захворювань:

серцево-судинної системи,

центральної нервової системи,

психічного здоров'я,

офтальмології,

дерматології,

гастроентерології,

а також препарати проти болю.

Яких ліків більше немає у Росії