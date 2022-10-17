Так, теперь в России мужчинам придется прибегать к народным методам для лечения эректильной дисфункции, ведь и производитель оригинальной "Виагры" больше не будет поставлять лекарства в страну-агрессорку. Об этом сообщают в РосСМИ, пишет 24 канал.

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Далее – народные методы

Как стало известно из сети, в Россию синие пилюли с проверенной эффективностью не завозят уже несколько месяцев. Так что россиянам придется придумывать, как в дальнейшем поддерживать свою "устойчивость духа". К примеру, употреблять красный женьшень или попробовать акупунктуру.

РосСМИ также сообщают, что кое-где в столичных аптеках еще есть остатки препарата, так что особые счастливчики еще могут достать его. Однако пачек, отмечают они, осталось немного.

Что еще производит компания Viatris Inc.

Отметим, что лекарство для лечения эректильной дисфункции – не единственный препарат фармацевтической компании. Портфель препаратов Viatris включает как неинфекционные, так и инфекционные заболевания. В частности, компания производит лекарства для лечения заболеваний:

сердечно-сосудистой системы,

центральной нервной системы,

психического здоровья,

офтальмологии,

дерматологии,

гастроэнтерологии,

а также препараты против боли.

Каких лекарств больше нет в России