Про це 24 каналу розповіли власні джерела в спецслужбах. Росіяни не здатні виготовляти такі ліки самостійно.

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У російських аптеках зникли важливі ліки

У спецслужбах розповіли, що з російських аптек повністю зник "Тардиферон". Це препарат, який підвищує вміст заліза у крові. Його використовують:

при залізодефіцитних анеміях,

для профілактики залізодефіцитних анемій у жінок в період вагітності, а також після пологів та лактації;

в період інтенсивного росту дітей.

Росіяни не можуть поповнити аптечні запаси цього закордонного препарату в потрібній кількості. На складах "Тардиферону" вже немає, а виробляти його окупанти не здатні.

Коротко про інші російські проблеми з медикаментами

Брак ліків впливає не лише на цивільних росіян, а й на військових. Зокрема, деякі з російських командирів почали переконувати підлеглих, що турнікети їм не потрібні, адже вони не рятують, а шкодять.

Тому солдатам пропонують запастися тампонами. Мовляв, вони чудово підійдуть для зупинки кровотечі. Натомість українські бойові медики переконують, тампон не зменшує втрату крові, а лише вбирає рідину.

Окрім цього, командування радить окупантам замотувати рани лавашем.

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