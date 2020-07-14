Достатній рівень цинку в організмі може знизити ймовірність інфекційних захворювань дихальних шляхів, пневмонії та її ускладнень. Цинк відіграє важливу роль в регуляції імунітету і підтримує стійкість до запалення, тому його вплив на організм розглядають в контексті профілактики ускладнень COVID-19.

Група міжнародних дослідників провели мета-аналіз досліджень щодо ролі цинку в профілактиці й лікуванні вірусних інфекцій і пневмонії, щоб визначити вплив споживання мікроелемента для попередження ризиків і важких ускладнень COVID-19. Про результати їх спостережень пише EurekAlert.

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За нашими оцінками, ризик дефіциту цинку спостерігався у більш ніж 1,5 млрд людей. З огляду на вирішальну роль мікроелемента в регуляції імунітету, можна розглядати його дефіцит як фактор ризику інфекційних захворювань,

– заявив автор дослідження Анатолій Скельний.

Попередні дослідження довели, що цинк здатний уповільнювати роботу РНК-полімерази – молекули вірусної РНК коронавірусу. Таким чином цинк пригнічує поширення вірусу в організмі.

Тим часом підвищений рівень цинку у риновірусів свідчить про уповільнення реплікації вірусу і стимулювання вироблення інтерферону альфа, який має противірусну активність.

Дефіцит цинку розглядають як один з факторів ризику розвитку пневмонії: він збільшує сприйнятливість до інфекційних агентів і тривалість захворювання.

Дослідження американських вчених підтвердило припущення щодо впливу цинку на ризик важкого перебігу COVID-19.

Відтак, нормальний та достатній рівень цинку в організмі може знизити ймовірність інфекційних захворювань дихальних шляхів, пневмонії та її ускладнень.

Існують також непрямі ознаки того, що споживання цинку може бути ефективним заходом у боротьбі з COVID-19, проте даних для клінічних рекомендацій поки недостатньо,

– резюмували автори дослідження.