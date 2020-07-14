Достаточный уровень цинка в организме может снизить вероятность инфекционных заболеваний дыхательных путей, пневмонии и ее осложнений. Цинк играет важную роль в регуляции иммунитета и поддерживает устойчивость к воспалению, поэтому его влияние на организм рассматривают в контексте профилактики осложнений COVID-19.

Группа международных исследователей провели мета-анализ исследований о роли цинка в профилактике и лечении вирусных инфекций и пневмонии, чтобы определить влияние потребления микроэлемента для предупреждения рисков и тяжелых осложнений COVID-19. О результатах их наблюдений пишет EurekAlert.

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По нашим оценкам, риск дефицита цинка наблюдался у более чем 1,5 млрд людей. Учитывая решающую роль микроэлемента в регуляции иммунитета, можно рассматривать его дефицит, как фактор риска инфекционных заболеваний,

– заявил автор исследования Анатолий Скальный.

Предыдущие исследования доказали, что цинк способен замедлять работу РНК-полимеразы – молекулы вирусной РНК коронавируса. Таким образом, цинк подавляет распространение вируса в организме.

Между тем повышенный уровень цинка у риновирусов свидетельствует о замедлении репликации вируса и стимулировании выработки интерферона альфа, который обладает противовирусной активностью.

Дефицит цинка рассматривают, как один из факторов риска развития пневмонии: он увеличивает восприимчивость к инфекционным агентам и длительность заболевания.

Исследование американских ученых подтвердило предположение о влиянии цинка на риск тяжелого течения COVID-19.

Следовательно, нормальный и достаточный уровень цинка в организме может снизить вероятность инфекционных заболеваний дыхательных путей, пневмонии и ее осложнений.

Существуют также косвенные признаки того, что потребление цинка может быть эффективной мерой в борьбе с COVID-19, однако данных клинических рекомендаций пока недостаточно,

– резюмировали авторы исследования.