Але перехід на таку дієту має бути відповідальним, оскільки неправильне харчування може мати до ризики для здоров'я. Про те, яку шкоду для організму може нанести веганське харчування та як уникнути негативних наслідків 24 каналу лікарка-терапевтка та health-експертка Уляна Вернер.

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Переваги та недоліки веганства

Веганське харчування має достатньо переваг: зменшення негативного впливу на довкілля, поліпшення здоров'я серця, зниження ризику розвитку діабету 2 типу та раку.

Уляна Вернер “Але потрібно знати, що водночас така дієта може бути пов'язана з ризиками для здоров'я. Якщо ви плануєте перейти на веганську дієту, важливо дотримуватись збалансованого раціону, щоб забезпечити достатнє споживання необхідних поживних речовин”.

Потенційні ризики веганського харчування в першу чергу пов’язані з дефіцитом таких вітамінів та мікроелементів:

Вітамін B12: багато веганів можуть стикатися з недостатністю вітаміну B12, оскільки він майже повністю міститься у тваринному білку. Дефіцит вітаміну може призвести до анемії та порушень роботи нервової системи.

багато веганів можуть стикатися з недостатністю вітаміну B12, оскільки він майже повністю міститься у тваринному білку. Дефіцит вітаміну може призвести до анемії та порушень роботи нервової системи. Кальцій: хоча кальцій є у багатьох рослинах, він може бути менше доступним у веганській дієті порівняно з тваринними продуктами. Нестача кальцію може призвести до остеопорозу та інших захворювань кісток.

хоча кальцій є у багатьох рослинах, він може бути менше доступним у веганській дієті порівняно з тваринними продуктами. Нестача кальцію може призвести до остеопорозу та інших захворювань кісток. Залізо: рослинна їжа містить залізо, але його засвоєння може бути менш ефективним. Дефіцит заліза призводить до анемії, загальної втоми та слабкості.

рослинна їжа містить залізо, але його засвоєння може бути менш ефективним. Дефіцит заліза призводить до анемії, загальної втоми та слабкості. Омега-3 жирні кислоти: вегани мають шукати джерела омега-3 в рослинному харчуванні, оскільки вони відмовляються від риби та морепродуктів. Дефіцит омега-3 може призвести до погіршення здоров'я серця та мозку, а також до проблем з імунною системою.

жирні кислоти: вегани мають шукати джерела омега-3 в рослинному харчуванні, оскільки вони відмовляються від риби та морепродуктів. Дефіцит омега-3 може призвести до погіршення здоров'я серця та мозку, а також до проблем з імунною системою. Білок: цей мікроелемент є важливим будівельним матеріалом для тіла, недостатня кількість білка може призвести до втрати м'язової маси, порушення імунної та гормональної функції.

Як збалансувати веганський раціон

Якщо ви плануєте перейти на веганську дієту, важливо знати, які продукти містять необхідні вітаміни та мікроелементи. Ось декілька продуктів, які можуть допомогти компенсувати недоліки веганського харчування:

Вітамін B12: міститься у зернових, а також у деяких рослинних молочних продуктах, наприклад, у соєвому та рисовому молоці.

Кальцій: його можна знайти в темно-зелених овочах, таких як броколі, кале та ріпчастому листовому салаті, а також у збагачених рослинних молочних продуктах.

Залізо: бобові культури, насіння соняшника та гарбуза, горіхи, каштани, а також у темно-зелених овочах та цільному злаковому хлібі.

Омега-3: насіння чіа та лляної квасолі, збагачені рослинні молочні продукти.

Білок: бобові культури, насіння, горіхи, броколі, шпинат та гриби.

Уляна Вернер “У підсумку, веганське харчування може бути відмінним вибором. Однак, як і в будь-якій іншій дієті, важливо дотримуватись збалансованого харчування та забезпечити достатнє надходження необхідних поживних речовин, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я”.

Тому, перед переходом на веганську дієту, варто провести детальний аналіз своєї дієти, забезпечити достатнє споживання необхідних поживних речовин та при необхідності проконсультуйтесь з фахівцем.