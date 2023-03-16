Но переход на такую диету должен быть ответственным, поскольку неправильное питание может иметь риск для здоровья. О том, какой вред для организма может нанести веганское питание и как избежать негативных последствий 24 канала врач-терапевт и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Преимущества и недостатки веганства

Веганское питание имеет достаточно преимуществ: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение здоровья сердца, снижение риска развития диабета 2 типа и рака.

Ульяна Вернер “Но нужно знать, что в то же время такая диета может быть связана с рисками для здоровья. Если вы планируете перейти на веганскую диету, важно соблюдать сбалансированный рацион, чтобы обеспечить достаточное потребление необходимых питательных веществ”.

Потенциальные риски веганского питания в первую очередь связаны с дефицитом таких витаминов и микроэлементов:

Витамин B12: многие веганы могут сталкиваться с недостаточностью витамина B12, поскольку он почти полностью содержится в животном белке. Дефицит витамина может привести к анемии и нарушениям работы нервной системы.

многие веганы могут сталкиваться с недостаточностью витамина B12, поскольку он почти полностью содержится в животном белке. Дефицит витамина может привести к анемии и нарушениям работы нервной системы. Кальций: хотя кальций имеется во многих растениях, он может быть менее доступен в веганской диете по сравнению с животными продуктами. Недостаток кальция может привести к остеопорозу и другим заболеваниям костей.

хотя кальций имеется во многих растениях, он может быть менее доступен в веганской диете по сравнению с животными продуктами. Недостаток кальция может привести к остеопорозу и другим заболеваниям костей. Железо: растительная пища содержит железо, но его усвоение может быть менее эффективным. Дефицит железа приводит к анемии, общей усталости и слабости.

растительная пища содержит железо, но его усвоение может быть менее эффективным. Дефицит железа приводит к анемии, общей усталости и слабости. Омега-3 жирные кислоты: веганы должны искать источники омега-3 в растительном питании, поскольку они отказываются от рыбы и морепродуктов. Дефицит омега-3 может привести к ухудшению здоровья сердца и мозга, а также к проблемам с иммунной системой.

жирные кислоты: веганы должны искать источники омега-3 в растительном питании, поскольку они отказываются от рыбы и морепродуктов. Дефицит омега-3 может привести к ухудшению здоровья сердца и мозга, а также к проблемам с иммунной системой. Белок: Этот микроэлемент является важным строительным материалом для тела, недостаточное количество белка может привести к потере мышечной массы, нарушению иммунной и гормональной функции.

Как сбалансировать веганский рацион

Если вы планируете перейти на веганскую диету, важно знать какие продукты содержат необходимые витамины и микроэлементы. Вот несколько продуктов, которые могут помочь компенсировать недостатки веганского питания:

Витамин B12: содержится в зерновых, а также в некоторых растительных молочных продуктах, например в соевом и рисовом молоке.

Кальций: его можно найти в темно-зеленых овощах, таких как брокколи, кале и листовом салате, а также в обогащенных растительных молочных продуктах.

Железо: бобовые культуры, семена подсолнечника и тыквы, орехи, каштаны, а также в темно-зеленых овощах и цельном злаковом хлебе.

Омега-3: семена чиа и льняной фасоли, обогащенные растительные молочные продукты.

Белок: бобовые культуры, семена, орехи, брокколи, шпинат и грибы.

Ульяна Вернер “В итоге веганское питание может быть отличным выбором. Однако, как и в любой другой диете, важно соблюдать сбалансированное питание и обеспечить достаточное поступление необходимых питательных веществ во избежание негативных последствий для здоровья».

Поэтому перед переходом на веганскую диету следует провести детальный анализ своей диеты, обеспечить достаточное потребление необходимых питательных веществ и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.