Вартість пандемії COVID-19 виявилася дуже високою, крім людських життів до 2024 року удар по світовій економіці може становити 12,5 трильйонів доларів. Коронавірус негативно вплинув на життя майже кожної людини на планеті.

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Які висновки можна зробити після пандемії коронавірусу

Журнал Nature зібрав статті вчених різних напрямів, присвячені досвіду пандемії COVID-19 та аналізу готовності людства до нових загроз. Ніхто не сумнівається, що такі загрози є реальними: людство буквально "занурене" у вірусний океан, і боротися з інфекціями ми тільки починаємо вчитися. Ось деякі теми, яким присвячено статті:

Реакція на вірус SARS-CoV-2 була далекою від успішної. Є позитивні моменти: головне досягнення – швидкість розробки ефективних вакцин. Так швидко розробляти вакцини раніше не вдавалося ніколи. Але вакцини були вкрай нерівномірно розподілені по світу, що постійно створювало вразливі точки.

Джерело нових вірусних атак та його моделювання. Сьогодні багато лабораторій досліджують віруси, які переходять від тварин до людей – більшість пандемій останні десятиліття виникали таким чином. Тут може допомогти машинне навчання. Воно вже сьогодні здатне передбачити, яким може бути наступний патоген, який викликає пандемію, і де він може вперше заразити людину. Така робота здатна знизити частоту пандемій.

Взаємодія влади та органів охорони здоров'я. Коли виникає спалах, медичні працівники повинні мати інструменти та підготовку, щоб виявити інфекцію та вжити заходів для обмеження її поширення. Зупинка передачі інфекції має вирішальне значення боротьби з інфекційними захворюваннями. Зупинити пандемію після того, як вона стала глобальною, украй важко. Деякі стратегії стримування повинні працювати у фоновому режимі, наприклад, ультрафіолет може дезінфікувати повітря у громадських місцях. І це можна робити наперед, а не тоді, коли пандемія вже почалася.

У висновках автори статті наголосили, що дослідники проклали шлях до кращої готовності до пандемії. Керівники урядів і промисловості повинні тепер дотримуватися його.

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