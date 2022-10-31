Сплески смертності через серцеві напади супроводжуються сплесками зараження COVID-19, навіть під час менш небезпечної фази пандемії штаму Омікрон. Крім того, дані показали, що збільшення було найбільш значним серед осіб у віці 25 – 44 роки, які зазвичай не вважаються групою високого ризику серцевого нападу.

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Серйозне збільшення серцевих нападів під час пандемії змінило десятилітнє постійне зменшення через серцеві захворювання. Ми все ще вивчаємо багато способів, якими COVID-19 впливає на організм, незалежно від віку, статі, етнічної або расової приналежності,

– сказав Йі Хуей Йо, доктор медичних наук, перший автор дослідження.

Нове дослідження коронавірусу

Використовуючи дані Національної системи статистичних даних Центру з контролю та профілактики захворювань, дослідники Cedars-Sinai виявили 1 522 699 смертей від серцевих нападів, які в медицині називаються гострими інфарктами міокарда, у період з 1 квітня 2012 року по 31 березня 2022 року.

Потім дослідники порівняли вікові показники смертності між допандемічним і пандемічним періодами, а також демографічними групами та регіонами.

Основні результати дослідження включають:

За рік до пандемії було 143 787 смертей від інфаркту; протягом першого року пандемії ця кількість зросла на 14% до 164 096.

Надмірна смертність, пов’язана з гострим інфарктом міокарда, зберігалася протягом усієї пандемії, навіть протягом останнього періоду.

До другого року пандемії показники смертності від інфаркту зросли на 29,9% для дорослих у віці 25 – 44 років, на 19,6% для дорослих у віці 45 – 64 років і на 13,7% для дорослих вік 65 років і старше.

Чому збільшилася кількість інфарктів через коронавірус

Науковці знайшли кілька потенційних пояснень швидкого зростання смертності у пацієнтів з COVID-19, але все ще багато запитань без відповіді. Можливі пояснення включають те, що COVID-19 може спровокувати або прискорити появу вже існуючої ішемічної хвороби серця навіть у молодих людей.

Причини сплеску захворювань, пов’язаних із серцем, також можуть бути пов’язані з психологічними та соціальними проблемами, пов’язаними з пандеміє, включаючи втрату роботи та інші фінансові труднощі, які можуть спричинити гострий або хронічний стрес, що призводить до серцевих захворювань.

Члени дослідницької групи кажуть, що вони давно знають, що такі інфекції, як грип, можуть підвищити ризик серцевих захворювань і інфаркту, але різке зростання кількості смертей від серцевого нападу схоже на те, чого раніше не було.

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