Всплески смертности из-за сердечных приступов сопровождаются всплесками заражения COVID-19, даже во время менее опасной фазы пандемии штамма Омикрон. Кроме того, данные показали, что увеличение было наиболее значительным среди лиц в возрасте 25-44 лет, которые обычно не считаются группой высокого риска сердечного приступа.

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Серьезное увеличение сердечных приступов во время пандемии изменило десятилетнее постоянное уменьшение из-за сердечных заболеваний. Мы все еще изучаем много способов, которыми COVID-19 влияет на организм, независимо от возраста, пола, этнической или расовой принадлежности,

– сказал Йи Хуэй Йо, доктор медицинских наук, первый автор исследования.

Новое исследование коронавируса

Используя данные Национальной системы статистических данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, исследователи Cedars-Sinai обнаружили 1522699 смертей от сердечных приступов, которые в медицине называются острыми инфарктами миокарда, в период с 1 апреля 2012 года по 31 марта 2022 года.

Затем исследователи сравнили возрастные показатели смертности между допандемическим и пандемическим периодами, а также демографическими группами и регионами.

Основные результаты исследования включают:

За год до пандемии было 143787 смертей от инфаркта; В течение первого года пандемии это количество выросло на 14% до 164 096.

Чрезмерная смертность, связанная с острым инфарктом миокарда, сохранялась на протяжении всей пандемии даже в течение последнего периода.

К второму году пандемии показатели смертности от инфаркта выросли на 29,9% для взрослых в возрасте 25-44 лет, на 19,6% для взрослых в возрасте 45-64 лет и на 13,7% для взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Почему увеличилось количество инфарктов из-за коронавируса

Ученые обнаружили несколько потенциальных объяснений быстрого роста смертности у пациентов с COVID-19, но все еще много вопросов без ответа. Возможные объяснения включают, что COVID-19 может спровоцировать или ускорить появление уже существующей ишемической болезни сердца даже у молодых людей.

Причины всплеска заболеваний, связанных с сердцем, также могут быть связаны с психологическими и социальными проблемами, связанными с пандемией, включая потерю работы и другие финансовые трудности, которые могут повлечь за собой острый или хронический стресс, что приводит к сердечным заболеваниям.

Члены исследовательской группы говорят, что они давно знают, что такие инфекции как грипп могут повысить риск сердечных заболеваний и инфаркта, но резкий рост числа смертей от сердечного приступа похож на то, чего раньше не было.

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