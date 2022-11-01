Стоимость пандемии COVID-19 оказалась очень высокой, кроме человеческих жизней к 2024 году удар по мировой экономике может составить 12,5 триллиона долларов. Коронавирус отрицательно повлиял на жизнь почти каждого человека на планете.

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Какие выводы можно сделать после пандемии коронавируса

Журнал Nature собрал статьи ученых разных направлений, посвященные опыту пандемии COVID-19 и анализу готовности человечества к новым угрозам. Никто не сомневается, что такие угрозы реальны: человечество буквально "погружено" в вирусный океан, и бороться с инфекциями мы только начинаем учиться. Вот некоторые темы, которым посвящены статьи:

Реакция на вирус SARS-CoV-2 была далека от успешной. Есть положительные моменты: главное достижение – быстрота разработки эффективных вакцин. Так быстро разрабатывать вакцины раньше не удавалось никогда. Но вакцины были крайне неравномерно распределены по миру, что постоянно создавало уязвимые точки.

Источник новых вирусных атак и их моделирование. Сегодня многие лаборатории исследуют вирусы, которые переходят от животных к людям – большинство пандемий в последние десятилетия возникали таким образом. Здесь может помочь машинное обучение. Оно уже сегодня способно предсказать, каким может быть следующий патоген, вызывающий пандемию, и где он впервые может заразить человека. Такая работа способна снизить частоту пандемий.

Взаимодействие властей и органов здравоохранения. При возникновении вспышки медицинские работники должны иметь инструменты и подготовку, чтобы выявить инфекцию и принять меры для ограничения ее распространения. Остановка передачи инфекции имеет решающее значение в борьбе с инфекционными заболеваниями. Остановить пандемию после того, как она стала глобальной, очень тяжело. Некоторые стратегии сдерживания должны работать в фоновом режиме, например ультрафиолет может дезинфицировать воздух в общественных местах. И это можно делать вперед, а не тогда, когда пандемия уже началась.

В заключении авторы статьи подчеркнули, что исследователи проложили путь к лучшей готовности к пандемии. Руководители правительств и промышленности должны теперь придерживаться его.

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