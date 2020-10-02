У ніч на 2 жовтня від ускладнень коронавірусу у Рівному помер 13-річний хлопчик. Він мав онкологічне захворювання.

Цей перший смертельний випадок внаслідок коронавірусу серед дітей у рівненській області, повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

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Коли хлопчик поступив у Рівненську обласну дитячу клінічну лікарню, йому та його родичам робили тест на коронавірус. Тоді вони були негативними. Тож, дитина могла підхопити коронавірусну інфекцію саме в лікарні.

Під час його перебування в стаціонарі у дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснено згідно з протоколом, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер

– заявив головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко.

В ОДА попросили людей утриматися від відвідування родичів у медичних установах.

Зазначимо, що люди з онкологічними захворюваннями входять у групу ризику важкого перебігу COVID-19.

Окрім них, у цю групу входять: