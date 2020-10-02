У Рівному від коронавірусу помер 13-річний хлопчик
У ніч на 2 жовтня від ускладнень коронавірусу у Рівному помер 13-річний хлопчик. Він мав онкологічне захворювання.
Цей перший смертельний випадок внаслідок коронавірусу серед дітей у рівненській області, повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.
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Коли хлопчик поступив у Рівненську обласну дитячу клінічну лікарню, йому та його родичам робили тест на коронавірус. Тоді вони були негативними. Тож, дитина могла підхопити коронавірусну інфекцію саме в лікарні.
Під час його перебування в стаціонарі у дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснено згідно з протоколом, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер
– заявив головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко.
В ОДА попросили людей утриматися від відвідування родичів у медичних установах.
Зазначимо, що люди з онкологічними захворюваннями входять у групу ризику важкого перебігу COVID-19.
Окрім них, у цю групу входять:
- Літні люди;
- Люди з хронічною хворобою легенів або астмою;
- З серцево-судинними захворюваннями, діабетом, нирковою недостатністю, захворюваннями печінки, муковісцидозом та будь-якими іншими хронічними захворюваннями;
- З ВІЛ/СНІД;
- Люди, які нещодавно перенесли трансплантацію;
- Вагітні.