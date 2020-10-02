В Ровно от коронавируса умер 13-летний мальчик
В ночь на 2 октября от осложнений коронавируса в Ровно умер 13-летний мальчик. Он имел онкологическое заболевание.
Этот первый смертельный случай вследствие коронавируса среди детей в Ровненской области, сообщает пресс-служба Ровненской ОГА.
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Когда мальчик поступил в Ровненскую областную детскую клиническую больницу, ему и его родственникам делали тест на коронавирус. Тогда он был отрицательным. Соответственно, ребенок мог подхватить коронавирусную инфекцию именно в больнице.
Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик умер
– заявил главный врач Ровненской областной детской клинической больницы Виталий Бойко.
В ОГА попросили людей воздержаться от посещения родственников в медицинских учреждениях.
Отметим, что люди с онкологическими заболеваниями входят в группу риска тяжелого течения COVID-19.
Кроме них, в эту группу входят:
- Пожилые люди;
- Люди с хронической болезнью легких или астмой;
- С сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, почечной недостаточностью, заболеваниями печени, муковисцидозом и любыми другими хроническими заболеваниями
- С ВИЧ / СПИД;
- Люди, которые недавно перенесли трансплантацию;
- Беременные.