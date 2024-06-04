Про це свідчить статистика Інституту громадського здоров'я THL.

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Кількість абортів серед усіх підлітків у віці 19 років та молодших скоротилася на 66% до 722 у 2023 році; з 2144 у 2000 році. Крім того, серед підлітків до 18 років падіння було ще більш різким – 78% за той самий період.

Безкоштовні контрацептиви

У 1990-х роках кількості абортів серед жінок віком до 20 років у Фінляндії сягнула максимальних показників. Через це було вирішено запровадити безрецептурний відпуск протизаплідних таблеток з 15 років та обов'язкову сексуальну освіту в усіх школах.

"З другої половини 2010-х років на зниження кількості абортів серед молоді також вплинуло запровадження безкоштовної контрацепції в регіонах соціального забезпечення", – йдеться у звіті THL.

При цьому за останні два десятиліття значно менше знизилась кількість абортів серед фінських жінок різного віку, хоча їхня кількість дещо зросла в період 2022 – 2023 років – на 2,9%.

Доступність до можливості абортів

З вересня 2023 року в країні перестали вимагати від жінок вказувати причину для аборту, зробивши його доступним протягом перших 12 тижнів вагітності.

Водночас аналітики важають, що занадто рано робити висновки про те, чи вплине законодавча зміна, яка набула чинності минулого року, на кількість абортів.