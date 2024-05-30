Про дівчинку розповіди у Першому медичному об'єднанні Львова. Новонароджену назвали Златою. Уточнюють, що Злата стала першою дитиною і сім'ї.
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Злата – перша дитина у сім'ї
Батьки Злати – 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки.
"Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", – розповідає породілля.
Дівчинка-богатирка здивувала лікарів вагою / Фото Першого медичного об'єднання Львова
Та донечка не поспішала на зустріч з батьками – перейми у жінки почались на 41 тижні вагітності.
Пологи пройшли успішно і без ускладнень, дівчинка народилась здоровою / Фото Першого медичного об'єднання Львова
Дівчинка-богатирка здивувала лікарів
Були заплановані природні пологи, та після додаткових обстежень і замірів плоду вирішили уже ж проводити кесарів розтин. Річ у тім, що вага дитини перевищувала розмір пологових шляхів.
"Малюки з великою масою тіла становлять близько 6 – 10% від загальної кількості новонароджених у лікарні. Але Злата своїми богатирськими вагою і зростом здивувала навіть бувалих акушерів-гінекологів", – додають у лікарні.
Батьки пообіцяли своєму лікарю повернутися за хлопчиком.