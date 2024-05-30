О девочке рассказы в Первом медицинском объединении Львова. Новорожденную назвали Златой. Уточняют, что Злата стала первым ребенком и семьи.

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Злата – первый ребенок в семье

Родители Златы – 24-летняя Кристина и 25-летний Тарас Артышки.

"Беременность протекала без проблем, животик рос постепенно. Многие ожидали, что будет двойня. Но я знала, что будет одна девочка. Перед родами нам прогнозировали вес 4 килограмма", – рассказывает роженица.



Девочка-богатырка удивила врачей весом / Фото Первого медицинского объединения Львова

Но дочь не спешила на встречу с родителями – схватки у женщины начались на 41 неделе беременности.



Роды прошли успешно и без осложнений, девочка родилась здоровой / Фото Первого медицинского объединения Львова

Девочка-богатырка удивила врачей

Были запланированы естественные роды, и после дополнительных обследований и замеров плода решили уже проводить кесарево сечение. Дело в том, что вес ребенка превышал размер родовых путей.

"Малыши с большой массой тела составляют около 6 – 10% от общего количества новорожденных в больнице. Но Злата своими богатырскими весом и ростом удивила даже бывалых акушеров-гинекологов", – добавляют в больнице.

Родители пообещали своему врачу вернуться за мальчиком.