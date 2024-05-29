Інцидент стався на базі відпочинку у Львівській області поблизу села Хоросно. Рятували дівчинку медики лікарні Святого Миколая.

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Дитину вкусила гадюка

Зазначають, що дівчинку звуть Аліса і оскільки вона не боїться плазунів, бо у неї вдома живе два екзотичних улюбленці – маїсовий полоз та молочна змія, під час відпочинку вона, помітивши плазуна, вирішила з ним погратися.

Дитина спіймала одного біля озера, однак він вивернувся і вкусив її за великий палець лівої руки. Дівчинка відразу відчула біль, а місце укусу – посиніло,

– ідеться у повідомленні пресслужби лікарні.

Батьки сфотографували плазуна і повезли доньку до лікарні. Алісу вкусила гадюка.

Доба в реанімації

Аби очистити кров дитини від отрути, спеціалісти відділення анестезіології та інтенсивної терапії, вжили протишокових заходів та виконали інфузійну терапію.



8-річну Алісу вкусила небезпечна гадюка / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Під час постійних крапельниць кожні 4 години дівчинці брали кров на аналіз та міряли температуру, аби відстежувати будь-які зміни в організмі. Добу Аліса пробула в реанімації під пильним медичним наглядом,

– розповіли у лікарні.

Алісу вже виписали з лікарні. Укус минув без наслідків для здоров'я дититни лише завдяки тому, що її вчасно доправили до лікарні і надали кваліфіковану допомогу.

Зауважимо. Гадюка є найпоширенішою отруйною змією в Україні. Зустрітись з нею можна в основному в лісі або в горах, але буває, що змії починають виповзати в містах. Після укусу гадюки слід якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу.