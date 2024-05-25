Відомо, що чоловіку 58 років, він з Волині. За час нездужання встиг побувати у клініках різних міст, пройшов різні обстеження, але точного діагнозу встановити медики не могли, як і нормалізувати температуру тіла.

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Зрештою, пацієнт потрапив до львівської інфекційної лікарні.

"Ми провели ретельно обстежили пацієнта: зробили рентген, УЗД та інші обстеження, але не побачили жодних причин для такого стану пацієнта. Тоді вирішили зробити пункцію і виявили, що у нього є вірусний менінгоенцефаліт (запалення головного мозку). Далі провели обсеження на всі можливі віруси: герпес, цитомегаловіруси, а також зробили обстеження на борелії. Результат обстеження крові на борелії прийшов позитивний", – розповіла лікарка-інфекціоніст Ірина Пестушко.

Нарешті відомий діагноз

Чоловікові поставили діагноз: нейробореліоз – ураження центральної нервової системи та призначили відповідне лікування. Після курсу лікування у чоловіка впала температура до нормальних показників. Наразі пацієнта уже виписали, він почувається добре.

Зазначають, що чоловік ніяк не пов'язував свій стан з укусом кліща, адже характерної для укусу еритеми на тілі не бачив.

Ускладнення після укусу кліща

За словами лікарки, після укусу кліща нейробореліоз діагностують нечасто, останній випадок нейробореліозу був приблизно 5 років тому.

До слова, укус кліща може викликати також хворобу Лайма – інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після 3 доби – майже гарантована.